Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня у режимі офлайн, - Міносвіти

Про це Вітренко заявив у етері національного телемарафону.
За його словами освітній процес в українських школах буде відновлено 1 вересня. пише ESPRESO.TV.
"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, - сказав Вітренко.
Він додав, що дітям "слід готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".