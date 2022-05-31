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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:46191

Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня у режимі офлайн, - Міносвіти

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн

Про це Вітренко заявив у етері національного телемарафону. 

За його словами освітній процес в українських школах буде відновлено 1 вересня. пише ESPRESO.TV.

"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, - сказав Вітренко.

Він додав, що дітям "слід готуватися до офлайн-процесу в українській освіті". 

 
Общество
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