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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:33527

Росія «обстрілює власних громадян заради пропаганди»: голова Сумщини про обстріл прикордонного селища РФ

Обстріли селища – це створення картинки для російської пропаганди, вважає Дмитро Живицький.

Російські військові самі обстріляли селище Тьоткіно неподалік від кордону з Україною, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода.

Обстріли селища – це створення картинки для російської пропаганди, вважає Живицький. За його словами, таким чином російські війська намагаються виправдати обстріли Сумської області зі своєї території.

«Я сумніваюсь, що це військова помилка, бо іноді перед тим як обстрілювати власні ж території, вони проводять евакуації місцевого населення. Для того, щоб люди не бачили хто і що їх обстрілює. І потім повідомляють, що це начебто Україна їх обстріляла. Ці щоденні обстріли, вони мотивуються тим, що це обстріли у відповідь на начебто нашу військову діяльність на їхній території, хоча абсолютно це провокація», – каже Живицький.

З перших тижнів повномасштабної війни армія РФ проводить такі провокації, переконує голова ОВА. Проводили «псевдоевакуацію» українців на територію Росії, у прикордонних населених пунктах РФ роздавали гуманітарну допомогу і теж говорили, що це мешканці Сумської області, заявив Живицький.

«А сьогодні вони вже обстрілюють самі себе. Бували навіть випадки, коли вони приганяли важку артилерію «Гради», виставляли вздовж кордону з Сумщиною і «гатили» в середину, вглиб Росії. Вони не гребують нічим, навіть обстрілювати власних громадян заради пропаганди», – додав голова ОВА.

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт вранці 6 червня заявив про обстріл селища Тьоткіно неподалік від кордону з Україною. За його даними, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Основний удар нібито був завданий по місцевому мосту, який був пошкоджений. Також очільник області заявляє про пошкодження житлового будинку та автомобіля, а також об’єктів цукрового заводу.

Общество
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