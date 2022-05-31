Минулої доби вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння в житловому секторі 6 червня о 12:13, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння гаражу та господарчої споруди під одним дахом по вул. Садова в с. Пигарівка, що на Серединобудщині.

Про пожежу повідомив власник, який побачив дим та полум’я з – під покрівлі. На місце події було направлено відділення чергового караулу 11 – ї державної пожежно – рятувальної частини та добровільну пожежну команду с. Жихове.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 20 кв. м, стіни на площі до 50 кв. м, до 3 тонн сіна, електроінструмент та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований житловий будинок та ще одну господарчу споруду. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автомобілі довелось до заправляти від природної водойми, яка була розташована на відстані майже 2 км від осередку горіння.

О 13:20 загоряння локалізували, а о 17:30 – витративши на гасіння майже 18 тонн води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожий випадок мав місце і в Сумському районі, де о 13:27, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сараю та літньої кухні під одним дахом по вул. Шкільна в с. Шкуратівка. На місце події було направлено відділення чергових караулів 6 – ї державної пожежно – рятувальної частини та 30 – го державного пожежно – рятувального посту.

О 14:14 загоряння локалізували, а о 15:02 – повністю ліквідували врятувавши від знищення житловий будинок.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної пожежної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 1 працівник добровільної пожежної команди с. Жихове.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області