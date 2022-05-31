Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:34253

Знаменитій навідниці "Принцесці" з Конотопа таки дозволили пофарбувати САУ в рожевий

Військова навідниця, а в мирному житті тіктокерка під ніком «Принцеска» викладає в соцмережі свою роботу по знищенню ворога і цим прославилась чи не на увесь світ.

23-річна білявка, метр шістдесят зростом, мати двох дітей - така вона, конотопська навідниця самохідної артилерійської установки, що підірвала Мережу. Тетяна Чубар воює в 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського і нещодавно отримала підвищення, тепер вона командир гармати, про це вона сама розповіла в ТСН.

Дівчина каже, що тепер на ній ще більше відповідальності. Адже у новій команді 4 чоловіків, за яких вона відповідає. Тетяна каже, що бувають конфлікти, але їх швидко залагоджують.

Та хизується вона своїм ще одним досягненням, їй дозволили здійснити мрію і пофарбувати бойову машину у рожевий колір, щоправда поки лише в середині. Для цього вона вже і купила фарбу.

Тетяна каже, що часу собою займатись тепер ще більше бракує, але для своєї сторінки в соцмережах ще має у запасі відео. А от плани на майбутнє щодо пошуків майбутнього обранця Тетяна відкладає. Хоча каже, що пишуть потенційних наречених дуже багато, додаються в друзі, скидують фотографії, але зараз не час. "Закінчимо війну і будемо щось думати", - каже Таня.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині ніч пройшла спокійно
Сегодня 09:24
На війні загинув сумчанин Ігор Набок
Сегодня 09:23
Сумчан запрошують на екскурсії містом
Сегодня 09:04
Знаменитій навідниці "Принцесці" з Конотопа таки дозволили пофарбувати САУ в рожевий
Сегодня 08:34
В Шосткинській громаді обмежено рух транспортних засобів, де відсутній шумопоглинач
Сегодня 08:05
Ситуація на прикордонні Сумщини за минулу добу
Сегодня 07:37
Рашисти обстріляли 4 населених пункти на Сумщині
Вчера 19:29
Минулої доби вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння в житловому секторі
Вчера 17:50
У Ромнах проїзд в громадському транспорті подорожчав до 12 грн
Вчера 17:43
Батьків школярів Cумської громади опитують щодо форми навчання з 1 вересня
Вчера 17:26
Поліція Сумщини фіксує наслідки ворожого обстрілу
Вчера 17:11
У Середина-Буді рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожими ударами (відео)
Вчера 16:58
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.