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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:16503

Бояться, що буде контрнаступ – Живицький про обстріли російськими військами прикордоння Сумщини

За словами Дмитра Живицького, російські війська укріплюють та посилюють лінію кордону, але він не бачить угруповань, що зможуть «прорвати кордон».

Російські війська укріплюють та посилюють лінію кордону на Сумщині, бояться Збройних сил України і ведуть вогонь на випередження, заявив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода.

В ніч на 7 червня російські війська обстрілювали Сумщину з мінометів та САУ, розповів Живицький. За його словами, всі «прильоти» були в приватний сектор, обстріляли житлові будинки. Є один поранений.

«Спочатку це був обстріл з мінометів Середино-Будської громади. Після цього почався обстріл, попередньо, з САУ. З мінометів було сім-вісім приходів і п’ять приходів з самохідної артилерійської установки. Це була важка артилерія. У результаті обстрілу виникла пожежа, згоріли декілька житлових будинків, пошкоджені господарчі споруди», – сказав Живицький.

 

Вчора з території Росії з мінометів обстрілювали практично всю лінію кордону від Середино-Буди до Великої Писарівки, Охтирський район, Сумський район, Шосткинський район, каже голова ОВА. Він пояснив, з чим пов’язує інтенсивні обстріли з боку Росії:

«По-перше, це їхній страх того, що буде якийсь контрнаступ. Можливо, це для відтягування наших сил оборони від зони активних бойових дій. Але те, що ми бачимо, що вони зі свого боку укріплюють кордони, окопуються, мінуються. Це говорить про те, що вони теж бояться наших військових і, скоріше за все, це такий вогонь на випередження. Вони «прощупують» нашу вогневу силу, але вогонь у відповідь практично не відкривається. Лише декілька разів відкривався вогонь у відповідь», – сказав голова ОВА.

За словами Живицького, російські війська укріплюють та посилюють лінію кордону, але він не бачить угруповань, що зможуть «прорвати кордон».

«Періодично прибуває додаткова бронетехніка на прикордонні території, але основна їхня частина їде в Білгородську область і далі очевидно йде на Харківщину і на Схід Донецьку, Луганську область. Ми не спостерігаємо можливих ударних угруповань, які могли спробувати повноцінно прорвати кордон і зайти на територію Сумщини. Наша оборона виглядає зовсім по іншому ніж 24 лютого. Їхні спроби якщо і будуть, то будуть марними», – сказав Живицький.

 
Общество
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