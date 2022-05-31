На Сумщині судитимуть юнаків, які незаконно заволоділи автівкою знайомого та змусили його написати розписку Сумською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох юнаків, які незаконно заволоділи транспортним засобом знайомого та змусили його написати розписку.

За даними слідства, у січні 2022 року двоє юнаків, одному з яких 19, а іншому 20 років, вирішили заволодіти автомобілем ВАЗ 2101, який належав їхньому знайомому. Спочатку вони побили хлопця, а потім, погрожуючи фізичною розправою, змусили написати розписку про продаж транспортного засобу, забравши ключі та свідоцтво про реєстрацію авто. При цьому кошти, які зазначені в розписці, потерпілому насправді не передавали.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину «за попередньою змовою групою осіб», «поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого») КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Протиправну діяльність осіб припинено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури