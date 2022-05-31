На Сумщині судитимуть юнаків, які незаконно заволоділи автівкою знайомого та змусили його написати розписку

За даними слідства, у січні 2022 року двоє юнаків, одному з яких 19, а іншому 20 років, вирішили заволодіти автомобілем ВАЗ 2101, який належав їхньому знайомому. Спочатку вони побили хлопця, а потім, погрожуючи фізичною розправою, змусили написати розписку про продаж транспортного засобу, забравши ключі та свідоцтво про реєстрацію авто. При цьому кошти, які зазначені в розписці, потерпілому насправді не передавали.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину «за попередньою змовою групою осіб», «поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого») КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Протиправну діяльність осіб припинено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба обласної прокуратури