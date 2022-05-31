Сумчанка стала першою на Кубку світу

3-5 червня у Жешові (Польща) проходив Кубок світу зі спортивної акробатики.
Вихованка відділення спортивної акробатики КДЮСШ №2 Таїсія Марченко, яка навчається у 10-му класі школи №24 у парі з Вікторією Козловською з Кривого Рогу здобула золоту медаль серед жіночих пар. Тренер – Коржова Вікторія, хореограф – Черняк Наталiя.
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.