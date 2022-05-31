Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:29242

Сумські журналісти отримали нагороди до професійного свята

До Дня журналіста акули пера, відеокамери та мікрофона отримали нагороди.

Згідно з Указом Президента №394/2022 від 6 червня 2022 року орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено:

БОРОВИК Олесю – власного кореспондента товариства «Новинна група Україна”;

ПАСЮГУ Олексія – головного редактора газети «Ворскла».

БРАТУШКУ Наталю – директора телерадіокомпанії «ВІДІКОН» – Кабінет Міністрів України нагородив Почесною Грамотою.

Національна спілка журналістів України Почесною грамотою НСЖУ відзначила:

ГОЛУБ Тетяну – журналіста-краєзнавця, волонтера;

ПАСЮГУ Олексія – головного редактора газети «Ворскла»;

ЧИКАЛА Бориса – головного редактора газети «Прапор перемоги»;

ШУТЬКО Наталію – головного редактора газети «Наш край».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах для безпеки дорожнього руху подовжили час роботи світлофорів
Сегодня 16:35
Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни
Сегодня 15:57
Мінометний та артобстріл м. Середина-Буда на Сумщині – проводиться досудове розслідування
Сегодня 15:54
Сумчанка стала першою на Кубку світу
Сегодня 15:09
Сумські журналісти отримали нагороди до професійного свята
Сегодня 14:29
Секретар Шосткинської міськради хоче звільнитись
Сегодня 14:23
Сумський університет домовився про співпрацю із бібліотекою Університету Ліверпуля
Сегодня 14:21
У Тростянці ведуть безкоштовний прийом сімейний лікар та медична сестра з Великої Британії
Сегодня 14:14
Юні сумські хокеїстки посіли друге місце на турнірі в Німеччині
Сегодня 13:48
Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня у режимі офлайн, - Міносвіти
Сегодня 13:47
Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня у режимі офлайн, - Міносвіти
Сегодня 13:46
Росія «обстрілює власних громадян заради пропаганди»: голова Сумщини про обстріл прикордонного селища РФ
Сегодня 13:33
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.