Сумські журналісти отримали нагороди до професійного свята

Згідно з Указом Президента №394/2022 від 6 червня 2022 року орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено:
БОРОВИК Олесю – власного кореспондента товариства «Новинна група Україна”;
ПАСЮГУ Олексія – головного редактора газети «Ворскла».
БРАТУШКУ Наталю – директора телерадіокомпанії «ВІДІКОН» – Кабінет Міністрів України нагородив Почесною Грамотою.
Національна спілка журналістів України Почесною грамотою НСЖУ відзначила:
ГОЛУБ Тетяну – журналіста-краєзнавця, волонтера;
ПАСЮГУ Олексія – головного редактора газети «Ворскла»;
ЧИКАЛА Бориса – головного редактора газети «Прапор перемоги»;
ШУТЬКО Наталію – головного редактора газети «Наш край».