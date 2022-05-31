За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння сухої рослинності 6 червня о 08:30, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності в урочищі «Вовківка» в смт Краснопілля.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце вогнеборці встановили, що горить трава та залишки сухої рослинності на площі до 1,5 га, утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований ліс. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від природної водойми.

О 09:58 загоряння локалізували, а о 10:30 – витративши на гасіння майже 5 тонн води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожий випадок мав місце і в м. Суми, де о 12:03, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння залишків сухої рослинності на вул. Михайла Кощія.