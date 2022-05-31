Держекоінспекція виграла суд у справі про забруднення повітря Ще до війни Державна екологічна інспекція у Сумській області здійснила планову перевірку ТОВ "ТД Ельдорадо".

Дане підприємство провадить свою діяльність у м.Тростянець, де займається виробництвом продуктів борошномельно-круп'яної промисловості. Під час заходу державного контролю екоінспектори встановили, що цей суб'єкт господарювання протягом 2020-21 років діяв без дозволу на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел. Внаслідок цих дій відбулося забруднення атмосферного повітря на загальну суму збитків 430 122 грн.

За даним фактом ще до введення воєнного стану Інспекція звернулася із заявою до правоохоронців та із позовом до суду.

У рамках кримінального провадження було встановлено факт бездіяльності одного з керівників підприємства в частині несвоєчасного отримання дозвільних документів. Відповідний обвинувальний вирок вже скеровано до суду.

Крім того, 26.05.2022 Господарський суд Сумської області за позовом Інспекції прийняв рішення про стягнення із ТОВ "ТД Ельдорадо" повної суми збитків, завданих внаслідок протиправного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, яке поки що не набрало законної сили.