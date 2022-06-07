За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 18 вибухонебезпечних предметів 6 червня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування виявили 18 вибухонебезпечних предметів, з яких 5 знешкодили.

Серед них артилерійські снаряди, підствольні гранати, сигнальні міни та сигнальні ракети. Небезпечні знахідки були виявлені в Конотопському, Сумському та Охтирському районах.

Рятувальники звертаються до громадян бути уважними та обережними, при виявленні боєприпасів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь їх розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області