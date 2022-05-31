Обстріл Середина-Буди: подробиці від ОВА Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем - з міномета та артилерії, є пошкодження і загорання, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда.

Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь.

Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.

Пошкоджена також і лінія електропередач.

Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється.

Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.