Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:58515

Обстріл Середина-Буди: подробиці від ОВА

Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем - з міномета та артилерії, є пошкодження і загорання, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда.
Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь.

Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.
Пошкоджена також і лінія електропередач.

Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється.
Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Общество Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

рашисти обстріляли прикордонне місто на Сумщині
Сегодня 08:48

рашисти обстріляли прикордонне місто на Сумщині

Після 5-ої години ранку рашисти обстріляли прикордонне місто....

Сьогодні ворог обстрілював Сумщину з мінометів
Вчера 16:15

Сьогодні ворог обстрілював Сумщину з мінометів

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....

В Україні більше ніж 729 дітей постраждали від російської військової агресії
05.06.2022 12:52

В Україні більше ніж 729 дітей постраждали від російської військової агресії

Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....

Вже сім країн визнали війну росії в Україні геноцидом
02.06.2022 13:46

Вже сім країн визнали війну росії в Україні геноцидом

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, яка засуджує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, визнавши дії окупантів геноцидом....

Війна в Україні спричинила масову загибель дельфінів
02.06.2022 12:40

Війна в Україні спричинила масову загибель дельфінів

Від початку війни в Україні у Чорному морі загинули кілька тисяч дельфінів....

Новости

Поліцейські Сумщини провели профілактичні заходи, спрямовані на недопущення порушень ПДР перевізниками
Сегодня 09:41
Сумчанка отримала "золото" на Чемпіонаті Італії зі спортивної аеробіки
Сегодня 09:11
Обстріл Середина-Буди: подробиці від ОВА
Сегодня 08:58
рашисти обстріляли прикордонне місто на Сумщині
Сегодня 08:48
У Шостці затримали домушника
Сегодня 08:33
На Сумщині судитимуть чиновника за вирубку дерев у національному природному парку
Сегодня 08:08
Рашисти знову обстрілювали Сумщину
Вчера 21:29
Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх
Вчера 17:52
У Сумах висадили 500 кущів троянд від вінницького підприємця
Вчера 17:14
У Боромлі на Сумщині прощалися з військовослужбовицею Євгенією Семененко
Вчера 16:35
На Сумщині вибухотехніки поліції знищили реактивний снаряд та кілька мін
Вчера 16:22
Сьогодні ворог обстрілював Сумщину з мінометів
Вчера 16:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.