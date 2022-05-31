Обстріл Середина-Буди: подробиці від ОВА

В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда.
Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь.
Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.
Пошкоджена також і лінія електропередач.
Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється.
Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.
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