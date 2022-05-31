рашисти обстріляли прикордонне місто на Сумщині

Обстріл, попередньо, з мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії вівся з боку села зерново брянської області.
Внаслідок обстрілу є руйнування житлових, господарчих споруд, автотехніки. Інформація щодо жертв уточнюється.
Держприкордонслужба
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