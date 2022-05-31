Двоє сумських лучників беруть участь в чемпіонаті Європи

На цьогорічний Європейській мундіаль зі стрільби з лука прибуло 296 кращих лучників з 40 країн.
Склад національної збірної України:
Жінки:
МАРЧЕНКО Вероніка (Львівська)
ГНИП Соломія (Львівська)
ПАВЛОВА Анастасія (Херсонська), випускниця СумДПУ
Чоловіки:
КОЖОКАРЬ Іван (Чернівецька), студент СумДПУ
ГУНБІН Олексій (Сумська)
ОВЧИННІКОВ Артем (Сумська)
Жінки "блочний лук":
ШКЛЯР Ксенія (м.Київ)
ХОМУТОВСЬКА Ольга (Житомирська)
КАРДАШ Вікторія (м.Київ)
Чоловіки "блочний лук":
АТАМАНЕНКО Сергій (Львівська)