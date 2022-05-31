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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Вночі сумські копи зупинили п’яного водія, у пасажира виявили наркотики

Патрульні виявили у водія ознаки сп’яніння, а у пасажира, ймовірно, заборонену речовину.

На вулиці Герасима Кондратьєва за порушення вимог комендантської години патрульні зупинили транспортний засіб Hyundai Tucson. Спілкуючись з водієм, інспектори помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку керманич відмовився.

Поведінка пасажира вказаного транспортного засобу викликала у патрульних підозру. Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього зіп-пакет з речовиною, ймовірно, наркотичного походження та пристрій для її вживання.

На керманича патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом з ознаками сп’яніння) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

Патрульна поліція Сумщини

Право
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