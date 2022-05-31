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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Поліцейські Сумщини провели профілактичні заходи, спрямовані на недопущення порушень ПДР перевізниками

За результатами проведеного комплексу заходів правоохоронці оглянули більше 350 транспортних засобів, що здійснюють регулярні та нерегулярні перевезення, та виявили 63 правопорушення з боку водіїв автобусів.

Нагадаємо, що даний комплекс профілактичних заходів тривав на території області з 23 травня до 05 червня. Протягом цього періоду поліцейські відділень та секторів реагування патрульної поліції області особливу увагу приділяли роботі, що спрямована на недопущення порушень Правил дорожнього руху України водіями автобусів та мікроавтобусів, що здійснюють перевезення пасажирів.

За результатами проведеного комплексу заходів правоохоронці оглянули більше 350 транспортних засобів, що здійснюють регулярні та нерегулярні перевезення, у тому числі таких, що використовуються для перевезення організованих груп дітей.

Крім того, під час відпрацювання поліцейські виявили та задокументували  63 порушення Правил дорожнього руху України з боку водіїв автобусів. Найпоширеніші з яких: відхилення від визначеного маршруту руху та керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль.

Співробітники груп реагування патрульної поліції і надалі продовжують здійснювати контроль за безпекою дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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Поліцейські Сумщини провели профілактичні заходи, спрямовані на недопущення порушень ПДР перевізниками
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