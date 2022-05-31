У Шостці затримали домушника Підозрюваний кілька місяців назад повернувся з місць позбавлення волі й знову став скоювати ідентичні злочини. Дотримуючись перевіреної схеми, він знаходив незачинені на замок вхідні двері до помешкань громадян, заходив і брав вподобані речі.

Слідчі поліції вже встановили причетність 21-річного підозрюваного до скоєння трьох таких крадіжок. Так, з квартири 51-річної шосткинки він викрав сумку, в якій знаходився гаманець та 6 100 гривень. Власниця про крадіжку й не здогадувалася, поки в її двері не постукали поліцейські. Як з’ясувалося, сусіди на верхньому поверсі знайшли підозрілу сумку й викликали правоохоронців, які встановили власницю речі. На той момент грошей у середині вже не було. За словами постраждалої, вона лише на кілька хвилин вийшла у двір багатоповерхівки забрати ганчірку, не закривши двері на замок, чим і скористався зловмисник.

В подібний спосіб підозрюваний обікрав і 47-річного жителя Шостки, у якого з житла викрав смартфон. У ще одного шосткинця зловмисник поцупив із квартири сумку з ключами від автомобіля та 500 гривнями. Наразі більша частина викраденого вже повернута власникам.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відносно нього відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області