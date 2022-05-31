Рашисти знову обстрілювали Сумщину Протягом години ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

З боку російського села чорноземний городок ворог обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини мінами калібру 120 мм.

Два обстріли рашисти вели по Сумщині. 6 мін ворог випустив по прикордонню Охтирського району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої. Ще 17 мін були випущені по прикордонній території Сумського району.

Держприкордонслужба України

Ситуація станом на 22 годину 6 червня

▪︎ Близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 приходів з міномета.

▪︎Ближче до 19 по Хотінській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів.

▪︎ Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів.

В усіх випадках жертв немає, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.