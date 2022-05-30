Шостка провела в останню путь героя-захисника України Сьогодні Шосткинська громада прощалася з Беляковим Олександром Сергійовичем, який героїчно загинув за Україну.

Вулиці міста пам’ятають історію його життя – від перших кроків до того дня, як Олександр записався добровольцем на фронт…

Беляков Олександр народився 2 серпня 1977 року, потім навчався в школі № 12. Згодом вступив до місцевого хіміко-технологічного коледжу і здобув кваліфікацію «технік-електромеханік». Трудову діяльність розпочав на одному з відомих шосткинських підприємств. Протягом життя працював в закладах комунальної сфери, а також – на виробництві.

Родичі та друзі згадують Олександра як романтика та ерудовану людину. Він дуже любив читати та аналізувати події, захоплювався комп’ютерною технікою і новітніми технологіями.

У складний і вирішальний для Батьківщини час безстрашно став на захист рідної землі, добровільно записався до лав армії. 29 травня цього року Беляков Олександр Сергійович загинув при захисті України. Велика родина Шосткинщини осиротіла ще на одного вірного захисника… Висловлюю глибоке співчуття всім, хто знав Героя. Нехай його душа спочиває в мирі і спокої, а ми повинні бути гідними його світлої пам’яті.

Герої не вмирають!

Слава Україні!