На Роменщині правоохоронці затримали крадія “по гарячих слідах” Співробітники Управління поліції охорони затримали 39-річного місцевого жителя, який викрав з підвального приміщення одного з будинків міста близько 100 метрів кабелю. Наразі зловмисника затримано та взято під ватру. Слідчі дії тривають.

На лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера Укртелекому про те, що спрацювала система сигналізації кабелю та потрібно перевірити зону однієї з вулиць міста Ромни. На місце виклику негайно виїхав наряд взводу реагування № 2 батальйону Управління поліції охорони в Сумській області, правоохоронці перевірили підвали та прилеглу територію. Так, у дворі загального користування багатоповерхівок співробітники поліції помітили підозрілого чоловіка, який саме ніс пакети з кабелями. Тож, ймовірного зловмисника негайно перевірили та затримали. Невідомим виявився 39-річний житель міста, що раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Як в подальшому з'ясували співробітники поліції, раніше судимий проник до підвального приміщення однієї із багатоповерхівок міста та скоїв крадіжку кабелю загальною довжиною 96,4 метри, належного АТ "Укртелеком". Викрадене майно поліцейські вилучили, а підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Своєї ж причетності до скоєного затриманий не заперечував, а просто пояснив, що у такий спосіб хотів заробити гроші.

«Наразі відносно чоловіка слідчі Роменського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України “Крадіжка” та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру” — коментує Юлія Сергієнко, заступник начальника Роменського районного відділу поліції — начальник слідчого відділу.

Окрім цього, поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших подібних злочинів.

Відділ комунікації поліції Сумської області