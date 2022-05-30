На Роменщині правоохоронці затримали крадія “по гарячих слідах”

На лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера Укртелекому про те, що спрацювала система сигналізації кабелю та потрібно перевірити зону однієї з вулиць міста Ромни. На місце виклику негайно виїхав наряд взводу реагування № 2 батальйону Управління поліції охорони в Сумській області, правоохоронці перевірили підвали та прилеглу територію. Так, у дворі загального користування багатоповерхівок співробітники поліції помітили підозрілого чоловіка, який саме ніс пакети з кабелями. Тож, ймовірного зловмисника негайно перевірили та затримали. Невідомим виявився 39-річний житель міста, що раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів.
Як в подальшому з'ясували співробітники поліції, раніше судимий проник до підвального приміщення однієї із багатоповерхівок міста та скоїв крадіжку кабелю загальною довжиною 96,4 метри, належного АТ "Укртелеком". Викрадене майно поліцейські вилучили, а підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Своєї ж причетності до скоєного затриманий не заперечував, а просто пояснив, що у такий спосіб хотів заробити гроші.
«Наразі відносно чоловіка слідчі Роменського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України “Крадіжка” та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру” — коментує Юлія Сергієнко, заступник начальника Роменського районного відділу поліції — начальник слідчого відділу.
Окрім цього, поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших подібних злочинів.
Відділ комунікації поліції Сумської області