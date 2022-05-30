Влада Сумської міської територіальної громади виконала комплекс заходів, спрямованих на формування підрозділів територіальної оборони та забезпечення потреб добровольчих формувань.

Як розповів під час спілкування з журналістами міський голова Олександр ЛИСЕНКО, на території громади згідно з чинним законодавством України створена система територіальної оборони, що складається з військових частин територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формувань Сумської міського ТГ.

«Добровольчі формування зробили великий внесок у забезпечення обороноздатності нашої громади у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку було створено три таких формування, потім іще вісім. Наразі їх формування завершено. Триває підвищення їхньої професійності. Ми допомагаємо як добровольчим формуванням загалом, так і їхньому складу: надаємо фінансову підтримку та пільги, зокрема, пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги, при користуванія громадським транспортом», – зазначив очільник громади.

Рішенням міської ради у жовтні 2021 року затверджена цільова «Програма з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до ЗСУ та військовим формуванням, розташованим на території СМТГ, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік». Нею передбачено здійснення видатків із міського бюджету на потреби військових та добровольчих формувань щодо зміцнення матеріально-технічної бази, вирішення інших питань з виконання заходів з тероборони. Починаючи з лютого поточного року добровольчим формуванням, розташованим на території Сумської міської тергромади, для сприяння у проведенні заходів з територіальної оборони були виділені кошти на загальну суму 8, 2 млн грн, зокрема на придбання:

- оргтехніки та комп’ютерного обладнання;

- генераторів;

- пально-мастильних матеріалів;

- господарчого інвентарю;

- засобів індивідуального захисту;

- будівельних матеріалів;

- господарчих товарів;

- запчастин;

- костюмів камуфляжних;

- лісопильних матеріалів;

- на оплату продуктів та послуг з харчування;

- на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв.

На фінансування та матеріально-технічне забезпечення заходів національного спротиву з бюджету сумської громади було виділено кошти у сумі 59,3 мільйонів гривень, з них:

- 31,6 млн грн для надання одноразової матеріальної допомоги членам добровольчих формувань (по 15 тис грн);

- 13 млн грн для надання матеріальної допомоги у травні місяці членам добровольчих формувань (по 6,5 тис. грн);

- 2 млн грн для надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг членам добровольчих формувань;

- 7,9 млн грн на матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань територіальної громади;

- 4,8 млн грн на матеріальне-технічне забезпечення та поточний ремонт військових частин сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Також міською владою ухвалено рішення щодо безоплатного проїзду для членів добровольчих формувань у міському комунальному авто- та електротранспорті, а також автотранспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади та Сумського району.