Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:0471

Мер Сум розповів. як міська влада допомагала добробатам

Прес-служба міської ради видала на гора черговий матеріал за мотивами прес-конференції мера Сум Олександра Лисенка, яку минулого тижня він дав журналістам, обраним керівником департаменту комунікацій Антоніною Кохан.

Влада Сумської міської територіальної громади виконала комплекс заходів, спрямованих на формування підрозділів територіальної оборони та забезпечення потреб добровольчих формувань.

Як розповів під час спілкування з журналістами міський голова Олександр ЛИСЕНКО, на території громади згідно з чинним законодавством України створена система територіальної оборони, що складається з військових частин територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формувань Сумської міського ТГ.

«Добровольчі формування зробили великий внесок у забезпечення обороноздатності нашої громади у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку було створено три таких формування, потім іще вісім. Наразі їх формування завершено. Триває підвищення їхньої професійності. Ми допомагаємо як добровольчим формуванням загалом, так і їхньому складу: надаємо фінансову підтримку та пільги, зокрема, пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги, при користуванія громадським транспортом», – зазначив очільник громади.

Рішенням міської ради у жовтні 2021 року затверджена цільова «Програма з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до ЗСУ та військовим формуванням, розташованим на території СМТГ, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік». Нею передбачено здійснення видатків із міського бюджету на потреби військових та добровольчих формувань щодо зміцнення матеріально-технічної бази, вирішення інших питань з виконання заходів з тероборони. Починаючи з лютого поточного року добровольчим формуванням, розташованим на території Сумської міської тергромади, для сприяння у проведенні заходів з територіальної оборони були виділені кошти на загальну суму 8, 2 млн грн, зокрема на придбання:

  • - оргтехніки та комп’ютерного обладнання;
  • - генераторів;
  • - пально-мастильних матеріалів;
  • - господарчого інвентарю;
  • - засобів індивідуального захисту;
  • - будівельних матеріалів;
  • - господарчих товарів;
  • - запчастин;
  • - костюмів камуфляжних;
  • - лісопильних матеріалів;
  • - на оплату продуктів та послуг з харчування;
  • - на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв.

На фінансування та матеріально-технічне забезпечення заходів національного спротиву з бюджету сумської громади було виділено кошти у сумі 59,3 мільйонів гривень, з них:

  • - 31,6 млн грн для надання одноразової матеріальної допомоги членам добровольчих формувань (по 15 тис грн);
  • - 13 млн грн для надання матеріальної допомоги у травні місяці членам добровольчих формувань (по 6,5 тис. грн);
  • - 2 млн грн для надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг членам добровольчих формувань;
  • - 7,9 млн грн на матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань територіальної громади;
  • - 4,8 млн грн на матеріальне-технічне забезпечення та поточний ремонт військових частин сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Також міською владою ухвалено рішення щодо безоплатного проїзду для членів добровольчих формувань у міському комунальному авто- та електротранспорті, а також автотранспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади та Сумського району.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Роменщині правоохоронці затримали крадія “по гарячих слідах”
Сегодня 15:14
Мер Сум розповів. як міська влада допомагала добробатам
Сегодня 15:04
Що прогнозують синоптики сумчанам на завтра?
Сегодня 14:58
У Глухові поліцейські розшукали та повернули у родину малолітню дівчину, яка втекла з дому
Сегодня 14:25
Сумська журналістка отримала орден
Сегодня 14:02
Патрульні оперативно затримали сумчанина, який зрізав кабелі з вагонів на залізничному вокзалі
Сегодня 13:53
Сумський футболіст виграв турнір у Латвії
Сегодня 13:47
На Глухівщині попрощались з героєм
Сегодня 13:09
У Сумах свідомі громадяни продовжують добровільно здавати зброю до поліції
Сегодня 13:04
На Сумщину надійшла гуманітарна допомога від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні
Сегодня 12:43
За минулий тиждень на Сумщині зареєстрована 171 небезпечна подія
Сегодня 11:53
У Сумах за тиждень 30 випадків захворювання на коронавірус
Сегодня 11:26
view counter

Статьи

Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
02.06.2022 12:15
Управління з питань праці роз’яснює: поєднання роботи та волонтерської діяльності
01.06.2022 16:11
Герой України комбриг Кащенко про особливості війни та завдання командирів
01.06.2022 14:20
До уваги жителів Сумщини: як ловити рибу з човна і не порушувати закон
01.06.2022 13:28
ОН Клінік Суми працює!
01.06.2022 09:53
"У кожного свій фронт". Історія партизана з Сумщини
31.05.2022 16:08
Клініка Святого Пантелеймона опановує нові напрямки
31.05.2022 12:21
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків
31.05.2022 11:19
Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт
31.05.2022 10:11
«Культура» окупанта: як лісівники Сумщини зіткунулись із «руським миром»
30.05.2022 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.