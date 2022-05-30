У Глухові поліцейські розшукали та повернули у родину малолітню дівчину, яка втекла з дому

За словами пані, близько сьомої ранку, коли вона прокинулася, дитини вже дома не було. Вона намагалася самостійно її знайти у місті, проте позитивного результату це не дало.
На розшук дівчинки були зорієнтовані всі наряди поліції, які в цей час чергували у місті. Ювенальні поліцейські відпрацьовували дитячі та спортивні майданчики, місця скупчення молоді. Шукали малолітню й через її знайомих.
І вже за пів години пошуків правоохоронці знайшли дитину у подружки. Протиправних дії відносно неї не вчинялося.
За словами дівчинки, напередодні вечері вони з мамою посварилися, тож будучи впевненою, що гуляти її сьогодні не пустять, вона вирішила зранку втекти з дому.
Поліція Сумщини