У Глухові поліцейські розшукали та повернули у родину малолітню дівчину, яка втекла з дому Сьогодні в обід до поліції Глухова за допомогою звернулася стурбована 33-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що не може знайти свою 12-річну доньку.

За словами пані, близько сьомої ранку, коли вона прокинулася, дитини вже дома не було. Вона намагалася самостійно її знайти у місті, проте позитивного результату це не дало.

На розшук дівчинки були зорієнтовані всі наряди поліції, які в цей час чергували у місті. Ювенальні поліцейські відпрацьовували дитячі та спортивні майданчики, місця скупчення молоді. Шукали малолітню й через її знайомих.

І вже за пів години пошуків правоохоронці знайшли дитину у подружки. Протиправних дії відносно неї не вчинялося.

За словами дівчинки, напередодні вечері вони з мамою посварилися, тож будучи впевненою, що гуляти її сьогодні не пустять, вона вирішила зранку втекти з дому.

Поліція Сумщини