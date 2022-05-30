Сумська журналістка отримала орден Орден «За заслуги» ІІІ ступеню отримала власна кореспондентка каналу «Україна 24» в Сумській області Олеся Боровик.

Про це повідомив директор департаменту інформаційного мовлення телеканалу «Україна» Юрій Сугак.

«Олеся – профі соціальної журналістики і розслідувань – із початком повномасштабного наступу ворога вирішила не покидати рідне місто і роботу, фактично стала воєнкором. Вона робила репортажі під час обстрілів міста Суми, з першими рятувальниками і волонтерами поїхала в Охтирку, знімала розмінування Тростянця. Герої її матеріалів – свідки знущань російських солдатів над мирним населенням. Вона була ведучою виїзної студії марафону «Єдині новини». Олеся часто забуває про власну безпеку і відпочинок, але впевнена, що саме вона зніме сюжет про Перемогу. Олеся також нагороджена іменним годинником від Прем’єр-міністра», - написав він.