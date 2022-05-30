Патрульні оперативно затримали сумчанина, який зрізав кабелі з вагонів на залізничному вокзалі Патрульним надійшов виклик на площу Привокзальну. Там заявник побачив підозрілого чоловіка, який ходив біля залізничної колії, а потім зрізав кабель в пасажирському вагоні.

Після зауваження громадянин швидко залишив місце події, а заявник зателефонував на лінію 102.

Екіпаж патрульних одразу ж почав відпрацьовувати місця ймовірного перебування правопорушника. Неподалік місця події, на вулиці Юрія Вєтрова, охоронці порядку виявили особу, схожого за описом. Чоловік саме розвів багаття та випалював кабелі.

27-річний мешканець обласного центру навіть не заперечував своєї причетності до скоєного. Також у нього патрульні виявили й інструмент, яким чоловік вчинив правопорушення.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Наразі слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 ККУ.

Патрульна поліція Сумщини