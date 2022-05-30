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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:43350

На Сумщину надійшла гуманітарна допомога від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні

Область отримала брезенти, каністри, матраси, ковдри, подушки, сонячні лампи, кухонний посуд, засоби − вантаж вагою близько 700 тонн

«Дякуємо Управлінню Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні за цю допомогу. Вона стане в нагоді нашим внутрішньо-переміщеним особам, жителям області, які через війну втратили житло, предмети першої необхідності тощо», − зазначив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Довідково.

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) – це глобальна організація, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захисту прав та побудові кращого майбутнього для біженців, вимушено переміщених громад та осіб без громадянства. Таким особам надають допомогу, а саме житло, продукти, воду та інші життєво необхідні речі.

Сумська ОВА

Общество
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