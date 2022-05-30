На Сумщину надійшла гуманітарна допомога від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні

«Дякуємо Управлінню Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні за цю допомогу. Вона стане в нагоді нашим внутрішньо-переміщеним особам, жителям області, які через війну втратили житло, предмети першої необхідності тощо», − зазначив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Довідково.
УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) – це глобальна організація, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захисту прав та побудові кращого майбутнього для біженців, вимушено переміщених громад та осіб без громадянства. Таким особам надають допомогу, а саме житло, продукти, воду та інші життєво необхідні речі.
Сумська ОВА