Минулого тижня на Сумщині піротехніки знешкодили 71 застарілий боєприпас Упродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.

Серед знешкодженого - артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні, протитанкові, підствольні гранати, снаряди для реактивних систем залпового вогню, ручний вогнемет «Джміль» та крупнокаліберні набої. Небезпечні знахідки були виявлені та території Охтирського, Конотопського, Сумського та Шосткинського районів.

Загалом, з початку року на Сумщині вже зафіксовано 511 випадків виявлення застарілих боєприпасів.

Рятувальники наголошують, що вибухонебезпечні або схожі на них предмети вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому в таких випадках необхідно бути обережними, у жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче не намагатися його вилучити та перенести. Також не можна поблизу користуватися мобільним та радіозв'язком, це може спровокувати вибух. Треба запам’ятати місце знахідки та негайно повідомити про неї до місцевих органів влади, правоохоронців або безпосередньо на лінію екстреного виклику за номером «101». Пам’ятайте, роботи зі знешкодження боєприпасів можуть проводити лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області