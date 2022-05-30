У Ромнах відновили роботу міського фонтану у парку У парку ім. Т.Г.Шевченка відновили роботу міського фонтану.

Вже більше трьох місяців ми живемо в умовах воєнного стану, але громада оживає, завдяки мешканцям, які тут живуть, працюють, мріють, вірять у перемогу.

У незалежній країні ми усі маємо брати відповідальність за себе, свою родину, свою громаду. Менше скарг і пустих слів, більше діла. Бо справи красномовніше говорять про нашу любов до України і до рідної громади за найпалкіші виступи.

В улюбленому місці відпочинку наших містян та гостей ми провели ряд необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи та перевірку всіх систем фонтану, щоб не просто відремонтувати фонтан, а зробити його значно кращими, аніж він був колись.

У день мешканці громади, гості зможуть насолоджуватись прохолодою, а ввечері милуватися струменями води з різнокольоровою підсвіткою.

Нехай буде всім на радість!

За повідомленням управління житлово-комунального господарства РМР