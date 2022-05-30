Шосткинські акробати – призери Чемпіонату Європи

На престижних міжнародних змаганнях успіху досягла національна збірна України (старший тренер Михайло Трофименко). У виступах серед юніорів наша команда посіла 3 місце, а юніорки здобули срібні медалі, пише Шостка.INFO.
Зазначимо, що у складі збірної призерами європейської першості стали вихованці КДЮСШ «Барса» Михайло Ковбаса, Тимур Старжинський, Євген Тарасенко, Ірина Бузирьова, Софія Бучинська, Діана Денисова.
Їх наставниками є знані шосткинські тренери Валентин Герасименко, Лілія Трофименко, Лідія Матвієнко.