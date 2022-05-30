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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:50195

У Тростянці BMW збила велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 07.20 по вулиці Шевченка в місті Тростянець.

Попередньо встановлено, що 29-річний водій, керуючи автомобілем BMW, скоїв наїзд на 49-річного велосипедиста. Внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Охтирської ЦРЛ.

За даним фактом у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі встановлюються всі причини та обставини події.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 
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