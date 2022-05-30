У Тростянці BMW збила велосипедиста

Попередньо встановлено, що 29-річний водій, керуючи автомобілем BMW, скоїв наїзд на 49-річного велосипедиста. Внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Охтирської ЦРЛ.

За даним фактом у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі встановлюються всі причини та обставини події.

Відділ комунікації поліції Сумської області