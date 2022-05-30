Рашисти обстрілюють українське і своє прикордоння Вранці 5 червня російські окупанти вкотре завдали удару по Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, росіяни атакували близько 4 ранку - під вогнем опинився Шосткинський район. Окупанти били з мінометів по населених пунктах Шосткинського району, також в цей час над територією області пролетіли дві ракети. Окрім того, ворог відкрив вогонь і по території Білопільської громади.

Мешканці прикордонних районів чули й вибухи на території росії. Це свідчить, що росіяни для провокацій обстрілюють самі себе, щоб створити потрібну картинку для пропагандистів. Загалом, ситуація в регіоні стабільна, йде процес відновлення будівель. Проте це не стосується прикордонних районів, які перебувають під обстрілами – ворог готовий знову атакувати та завдати нових руйнувань.