Мер Сум повідомив про нічні прильоти по території громади Мер Сум Олександр Лисенко під час вранішнього стріму на Фейсбуці повідомив про обстріл Сумської громади військами рф.

За його словами, прильоти сталися на територію Нижнього Піщаного, яке входить до Сумської громади. Проте подробиці будуть пізніше від офіційних джерел інформації.

Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.