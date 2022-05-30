Мер Сум повідомив про нічні прильоти по території громади

За його словами, прильоти сталися на територію Нижнього Піщаного, яке входить до Сумської громади. Проте подробиці будуть пізніше від офіційних джерел інформації.
Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
Ці вистави вже гідно оцінили сумські шанувальники сцени та гості міста. Щепкинці завжди були і залишаються на вістрі часу.
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