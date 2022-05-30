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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумський баскетболіст грає за збірну на відборі на ЄВРО-2022

3 червня в Тель-Авіві стартувала кваліфікація для найбільшої європейської події баскетболу 3x3 на континенті – чемпіонату Європи.

Серед учасників турніру у Тель-Авіві і збірні України. За чоловічу грав і сумський баскетболіст Андрій Кожем’якін.

Наша команда у складі Антона Давидюка, Андрія Кожем’якіна, Іллі Нємцу та Антона Мусієнко та під керівництвом головного тренера Тимура Арабаджи виступили в групі з трьох команд – України, Франції та Греції.

Спочатку Франція та Україна по черзі з однаким рахунком 21:18 обіграли Грецію, забезпечивши собі вихід із групи.

В останньому матчі дві вони виявили переможця групи. Як не намагались українці нав’язати боротьбу одному з фаворитів кваліфікації, - не вдалось. Франція перемогла 21:11, тому підопічні Тимура Арабаджи з другого місця в чвертьфіналі потрапили на Ізраїль.

Ізраїль виграв свою групу впевнено, перегравши Португалію 21:14 та Словенію 21:15.

У других парах 1/4 фіналу зіграють:

Німеччина – Словаччина

Франція – Словенія

Швейцарія – Хорватія

Переможець матчу Ізраїль – Україна, який розпочнеться о 11:45, зіграє з переможцем пари Німеччина – Словаччина.

Путівки на ЄвроБаскет отримають переможці півфіналів у чоловіків. Також за підсумками інших відбіркових турнірах путівки на чемпіонат Європи отримає найкраща в порівнянні серед третіх команд у чоловіків.

Жіноча команда також вийшла у чвертьфінал. Наша команда виступає в складі Міріам Уро-Ніле, Дар’ї Дубнюк, Анжеліки Ляшко та Єлизавети Мітіної. До середини матчу проти Сербії українки йшли попереду, але за другу половину матчу набрали лише два очки і поступились 15:21.

В іншому матчі групи Хорватія обіграла Словаччину 17:14. Саме зі словачками в другому матчі грали підопічні Володимира Холопова. Фактично, програвша команда втрачала шанси на вихід з групи, але наші дівчата цього разу не впустили перемогу 21:15. В іншому матчі нашої групи Сербія переграла Хорватію 18:9.

Таким чином, перед останнім туром склалась така ситуація в групі – Сербія достроково перша, а Україна та Хорватія мають в очному матчі розіграти путівку в плейоф з другого місця. В напруженому матчі наші українки вирвали кінцівку гри і перемогли 21:16. Сербія переграла Словаччину 19:11 і завершила груповий етап без поразок.

Вийшовши з другого місця далі команда Володимира Холопова зіграє з Литвою. Вона з Швейцарією розпочали виступи в групі з трьох команд з перемог над Швецією (22:11 швейцарки та 22:5) і в очному матчі визначили переможця групи. Литва виграла у Швейцарії 18:11 і саме з литовками тепер зіграють українки. Їх чвертьфінальний матч розпочнеться о 12:20.

В інших чвертьфіналах зіграють:

Португалія – Словенія

Сербія – Швейцарія

Ізраїль – Нідерланди

Додамо, що у півфіналі переможець пари Литва/Україна зіграє з переможцем пари Ізраїль/Нідерланди.

ФБУ

Спорт
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