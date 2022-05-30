Мер Сум провів прес-конференцію не для всіх 3 червня відбулася прес-конференція міського голови Сум Олександра Лисенка, на яку запросили деяких журналістів міста.

Чиновник розповів про те, як живе Сумська міська територіальна громада у цей нелегкий час.

Очільник Сум умовно поділив подану інформацію на 10 блоків: формування підрозділів територіальної оборони та забезпечення оборони міста, фінансова підтримка Збройних Сил України, бюджетні питання громади, бізнес та підприємництво, стан інфраструктури, транспортна галузь та її функціонування, пошкодження житлового фонду за період війни, робота комунальних підприємств у надскладних умовах, заходи сфери соціального захисту, медичні та освітні заклади та їхня робота з 24 лютого.

На початку пресконференції міський голова зауважив, що не про все можна наразі говорити, але він готовий максимально подати інформацію та відповісти на запитання журналістів.

Першочергово він повідомив, що нині спокій сумчан оберігають 11 добровольчих формувань. Всі вони тримають зв'язок із міською владою, яка, своєю чергою, намагається створити всі умови для їх успішного функціонування.

Що стосується надходжень до бюджету громади, то ні для кого не є секретом, що вони зменшилися суттєво. Тому керіництво Сум робить усе для того, аби мінімізувати навантаження на підприємців різних галузей, для цього ухвалюються відповідні рішення під час засідань виконавчого комітету міської ради.

Окрім того, важливим наразі є відновлення пошкодженої комунальної інфраструктури та житла сумчан. По першому – планують виконати роботи за літо. По другому: наразі отримали гроші з Державного бюджету для багатоповерхівок і вже приступили до ремонтних робіт. Наразі очікується отримання коштів від держави і для приватного сектору. Якщо такого фінансування не буде, то ремонти виконуватимуться коштом бюджету громади.

Міський голова зазначив, що відновити рух комунального громадського транспорту в довоєнних обсягах заважає пошкодження тролейбусів та автобусів, залучення останніх для потреб ЗСУ, пошкодження мереж, які забезпечують рух електроавтотранспорту. Тож нині комунальний транспорт працює на 50% від своїх довоєнних потужностей.

Із приватними перевізниками постійно працюють у напрямку збільшення транспорту на маршрутах. Проте відчувається нестача водіїв і транспорту та є проблема з пальним. Звернень щодо збільшення вартості проїзду не надходило. Олександр Лисенко нагадав, що є рекомендація Кабміну не переглядати тарифи, наразі готується відповідний законопроєкт.

Також очільник громади відзначив роботу департаменту соціального захисту населення та комунальних підприємств. Він подякував за те, що представники департаменту допомагали цивільному населення з перших годин війни, працюючи без вихідних. За час війни росії проти мирного населення України працівники соцзахисту надали близько 53000 послуг різного характеру жителям громади та тим, хто звертався до структурного підрозділу. Щодо комунальників – то вони сумлінно виконували не тільки свої функціональні обов'язки: робили все, аби місто було з водою, світлом, теплом і сумчани почувалися комфортно у себе вдома, а й надавали допомогу військовим, брали участь в евакуації населення.

Освіта працювала над тим, щоб зібрати інформацію про всіх дітей та організувати навчання в дистанційному форматі. З цим освітяни успішно впоралися.

У медичних закладах міста від початку війни сумчани отримували всю необхідну допомогу. Коли дозволила ситуація, лікарні відновили планові госпіталізації та операції. Медики також стали своєрідним фронтом, надаючи всю необхідну допомогу і військовим, і цивільним.

Насамкінець Олександр Лисенко подякував журналістам за їхню роботу та акцентував на тому, що інформування жителів громади стало одним з найбільш важливих завдань із перших годин війни, з яким успішно справляються сумські медійники.

СМР

Очевидно, що мер та його команда цінують не всіх медійників, аже не було запрошено жодного представника місцевого онлайн ЗМІ.