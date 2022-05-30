Сумські гандболісти відновлюють тренування та збираються на чемпіонат Європи

Максим Кунпан, тренер сумчан, пригадує: на початку вторгнення російських військ у Сумах з команди залишилось кілька гравців, пише Суспільне.
"Залишились тут зі мною чотири людини. Це — Богдан Перекопко, який родом з Пологів Запорізької області, які була окупована. І ще декілька — сумських", — зазначив він.
"Команда в першу чергу має показати результат. Ми їдемо туди перемагати. Сам спробую показати те, що вмію. Торік ми вигравали у пляжному гандболі – і в цьому році будемо пробувати вигравати", — зазначив гравець Богдан Перекопко.
"Вона дасть мені дуже багато досвіду у пляжному гандболі. Бо в мене його майже немає. Фізичну підготовку, бо пісок — це не паркет", — говорить він.
Зараз команда працює над фізичною формою у спортивній залі. За тиждень вийдуть на пісок.
21 липня СумДУ стартує на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу серед студентів. Відбудеться він у польському місті Лодзь.