Глухівський медичний коледж закривають

“Шановні глухівчани!КЗСОР “Глухівський фаховий медичний коледж” не отримав місця державного замовлення на 2022-2023 навчальний рік, тому нового набору студентів не буде.Заклад знаходиться в стадії реорганізації згідно рішення Сумської обласної ради від 23.07.2021 р.Студенти, що навчаються на 2, 3, 4 курсах, будуть продовжувати навчання в стінах рідного коледжу.”, – йдеться в дописі
Медичний коледж у Глухові підпорядковується обласному управлінню охорони здоров’я. Саме звідти вийшла пропозиція про закриття установи ще рік тому. Тоді ж депутати Глухівської міськради зверталися до облради з проханням не закривати коледж. І от сьогодні стало відомо про реорганізацію закладу.
Коледж випускав медсестер і фельдшерів. Цього року закладу виповнюється 90 років, пише Глухів.інфо.