Глухівський медичний коледж закривають

“Шановні глухівчани!

КЗСОР “Глухівський фаховий медичний коледж” не отримав місця державного замовлення на 2022-2023 навчальний рік, тому нового набору студентів не буде.

Заклад знаходиться в стадії реорганізації згідно рішення Сумської обласної ради від 23.07.2021 р.

Студенти, що навчаються на 2, 3, 4 курсах, будуть продовжувати навчання в стінах рідного коледжу.”, – йдеться в дописі