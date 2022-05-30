Ворожі гвинтокрили не змогли просунутись углиб Сумщини Українські воїни розвернули їх, але не змогли приземлити.

Російська армія продовжує здійснювати провокації у прикордонних районах України в Сумській області. У четвер, 2 червня, два російських гвинтокрили перетнули повітряний простір України у Сумській області та залетіли на 500 метрів.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі каналу "Рада", пише УНІАН.

За його словами, гвинтокрили спробували зайти на територію України. Їм вдалося просунутися на 500 метрів від кордону. Однак українські захисники запобігли просуванню вертольотів вглиб країни.

Воїни зупинили їх та розвернули назад. Живицький зауважив, що гвинтокрили, на жаль, не вдалося збити та приземлити на територію України.