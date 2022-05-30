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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:56176

СБУ та Світовий конгрес українців посилять взаємодію у протидії російській агресії

Служба безпеки України та Світовий конгрес українців посилять взаємодію у протидії російській агресії. Зокрема, це стосується і нейтралізації пропаганди та наративів, які рф поширює на міжнародних майданчиках.

Про це йшлося на зустрічі Голови СБУ Івана Баканова з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом та керівниками регіональних представництв СКУ в Канаді, США та Австралії.

«Україна, як ніколи, потребує допомоги світової спільноти, аби досягти перемоги. Наші захисники вже понад 3 місяці роблять усе можливе, щоб захистити людей, території і загалом суверенітет нашої держави. І ми відчуваємо потужну та скоординовану підтримку у протистоянні повномасштабній російській агресії та вирішенні гуманітарних питань, у тому числі й гостинність країн, які приймають вимушених переселенців з України», – підкреслив Голова СБУ Іван Баканов.

Він також розповів, яким чином спецслужба протидіє російській дезінформації, спрямованій як на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні, так і на міжнародній арені. Здебільшого ця пропаганда ведеться, щоб зменшити санкційний тиск на РФ і знизити рівень допомоги Україні.

«Ми цінуємо допомогу СКУ, чиї представники у різних куточках світу доносять своїм урядам і громадянам реальну картину подій, які відбуваються в Україні», – зазначив Іван Баканов.

У свою чергу Павло Ґрод запевнив, що Світовий конгрес українців і надалі докладатиме усіх зусиль для підтримки України.

«Ми бачимо, як потужно Росія намагається підняти нову хвилю брехні у світі, як активно задіює своїх агентів впливу на Заході. Тому наші громади постійно проводять масові проукраїнські акції та мітинги по всьому світу. Поширюють інформаційні матеріали, які розповідають правду про війну та геноцид в Україні, працюють з політиками та лідерами громадської думки у своїх країнах. Ми готові до подальшої координації і тіснішої співпраці з Урядом та правоохоронними органами України, щоб зробити цю працю більш ефективною та системною», – запевнив президент Світового конгресу українців.

Нагадаємо, у серпні 2021 року СБУ та СКУ обговорили можливу співпрацю у протидії гібридній війні, яка ведеться проти нашої країни в інформпросторі.

СБУ

Общество
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