Роменські поліцейські затримали зловмисника, який проник до чужого будинку та викрав гроші Як встановили поліцейські, вчора, перебуваючи у одному із сіл Роменського району, 21-річний раніше судимий чоловік таємно проник до одного з будинків.

Зловмисник викрав сховані господаркою гроші та не забув заглянути до її гаманця. Після чого, покинув місце злочину через відкрите вікно.

Але далеко втекти правопорушнику не вдалось, його помітили мешканці села, затримали та викликали поліцію. Правоохоронці встановили причетність чоловіка до вчинення крадіжки з даного будинку, загальна сума викрадених грошей склала 2200 гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 ККУ«Крадіжка». Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. А також, слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру. Крім того, правоохоронці встановлюють причетність даної особи до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. Слідство триває.

Поліція Сумщини