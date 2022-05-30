Муніципалітет з Німеччини доставив у Суми гуманітарну допомогу До міста Суми надійшла гуманітарна допомога від муніципалітету німецького міста Зіндельфінген.

Про це інформує департамент фінансів, економіки та інвестицій.

У вантажі – продукти тривалого зберігання, засоби гігієни, вода тощо.

Вони були закуплені за фінансової підтримки адміністрації району Бьоблінген.

Зіндельфінген – це місто в Німеччині, розташоване на землі Баден-Вюртемберг, районний центр району Бьоблінген, в підпорядкуванні адміністративного округу Штутгарт.

Надходження допомоги стало можливим завдяки організованому небайдужими мешканцями у співпраці з відділом міжнародних зв'язків муніципалітету проєкту з допомоги українським містам.

СМР