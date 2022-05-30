Муніципалітет з Німеччини доставив у Суми гуманітарну допомогу

Про це інформує департамент фінансів, економіки та інвестицій.
У вантажі – продукти тривалого зберігання, засоби гігієни, вода тощо.
Вони були закуплені за фінансової підтримки адміністрації району Бьоблінген.
Зіндельфінген – це місто в Німеччині, розташоване на землі Баден-Вюртемберг, районний центр району Бьоблінген, в підпорядкуванні адміністративного округу Штутгарт.
Надходження допомоги стало можливим завдяки організованому небайдужими мешканцями у співпраці з відділом міжнародних зв'язків муніципалітету проєкту з допомоги українським містам.
СМР