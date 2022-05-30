У Сумах поліцейські вилучили «закладки» Нагадаємо: наприкінці травня працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області ДБН НПУ викрили неповнолітнього хлопця, який є кур’єром Інтернет-магазину, через який здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми.

Оглянувши мобільний телефон хлопця, правоохоронці виявили фото місць так званих «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин з відповідними координатами, які він зробив з метою їх збуту.

За результатами відпрацювання вказаних місць, на території обласного центру працівники поліції виявили 3 такі «закладки» з 26 згортками, у яких знаходився наркотичний засіб канабіс. Знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 та ст. 309 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Сумщини