У Сумах поліцейські вилучили «закладки»

Оглянувши мобільний телефон хлопця, правоохоронці виявили фото місць так званих «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин з відповідними координатами, які він зробив з метою їх збуту.
За результатами відпрацювання вказаних місць, на території обласного центру працівники поліції виявили 3 такі «закладки» з 26 згортками, у яких знаходився наркотичний засіб канабіс. Знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 та ст. 309 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Поліція Сумщини