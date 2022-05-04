У ранковій ДТП в Сумах 4 потерпілих Близько 10 години 30 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з травмованими на вулиці Прокоф’єва.

На місці події патрульні попередньо з’ясували, що 29-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі транспортному засобу ВАЗ, 35-рінчий водій якого рухався головною дорогою.

Унаслідок автопригоди обидва водії та двоє пасажирів автомобіля ВАЗ, 32- та 34-річні чоловіки, отримали тілесні ушкодження. Усіх доправили до лікарні для надання їм необхідної допомоги.

Для з’ясування обставин ДТП патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.