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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:44174

На Сумщині зловмисник побив та обікрав колишню співмешканку

Роменські слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили про підозру місцевому жителю, який перебуваючи напідпитку, спочатку повалив свою знайому на землю, а потім відібрав у неї сумочку з особистими речами. Наразі зловмисника затримано та взято під ватру.

До працівників Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 35-річної жительки одного із сіл Недригайлівщини про те, що її побив знайомий та відібрав сумочку, в якій були особисті речі, документи і гроші, а в подальшому зник. Тож, про подію вона відразу повідомила на лінію 102.

На місце виклику негайно виїхали співробітники поліції та встановили, що в день події заявниця та її 30-річний односелець, з яким вони раніше співмешкали, незаплановано зустрілись та у спільного знайомого вживали алкогольні напої. Далі під час розмови між ними виник конфлікт. Жінка відразу вирішила піти додому, аби уникнути подальшої сварки. Зі слів потерпілої, вона пам’ятала, що чоловік може вчинити бійку, бо саме так закінчувались подібні суперечки раніше. Але зловмисник, будучи напідпитку, все ж наздогнав її на вулиці, декілька разів вдарив, повалив на землю, а потім відібрав її сумочку і зник.

Підозрюваного правоохоронці знайшли вже вдома разом з поцупленими речами, які в подальшому під час проведення першочергових слідчих дій вилучили.

«Відносно чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж) та затримали його в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Тепер за скоєне йому може загрожувати від семи до десяти років позбавлення волі”, –  коментує тимчасово виконуючий обов'язки начальника Роменського районного відділу поліції Михайло Ільницький.

Крім того, правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєному злочині. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 © Сумська область: https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-nedrigajlivshhini-pravooxoronczi-zatrimali-cholovika-yakij-pograbuvav-kolishnyu-spivmeshkanku/

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