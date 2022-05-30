Ліки та мікроавтобус: партнери з Мажейкяйського району продовжують підтримувати сумчан

Днями до міста Суми надійшли медичні засоби та препарати, придбані за кошти муніципалітету міста Мажейкяй у складі централізованої поставки медикаментів до України Литовським Червоним Хрестом.
Про це повідомили у департаменті фінансів, економіки та інвестицій.
А ще до Сум прибув подарований одним з транспортних підприємств міста Мажейкяй мікроавтобус Mersedes Benz Sprinter 315.
Транспортний засіб переданий нам у відповідь на звернення Міністерства інфраструктури України до Посольства України в Литовській Республіці щодо можливості підтримки українських міст, які постраждали від війни шляхом передачі громадського транспорту.
Додамо: це вже другий транспортний засіб, який від початку війни надійшов у Суми від муніципалітету ради Мажейкяйського району як гуманітарна допомога.
Наприкінці березня автопарк КП «Спеціалізований комбінат» поповнився вантажо-пасажирським мікроавтобусом Mercedes Benz Sprinter, який також був переданий одним з автотранспортних підприємств міста Мажейкяй за безпосередньої участі та сприяння його муніципалітету.
У департаменті фінансів, економіки та інвестицій нагадують, наші партнери активно підтримують Україну в цілому та місто Суми зокрема із перших днів від початку російської агресії. В місті приймають українські родини, які були змушені покинути свої домівки через війну, серед яких є і родини з Сум, було організовано збір гуманітарної допомоги, частина з якої прибула і до нашої громади. Попри досить «юний» вік дружніх відносин між містами Суми та Мажейкяй (з вересня 2019 року) наші партнери демонструють яскравий приклад палкої єдності й дієвої підтримки нашої громади.
СМР