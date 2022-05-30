Ліки та мікроавтобус: партнери з Мажейкяйського району продовжують підтримувати сумчан Продовжує всебічно підтримувати Сумську громаду муніципалітет Ради Мажейкяйського району (Литовська Республіка).

Днями до міста Суми надійшли медичні засоби та препарати, придбані за кошти муніципалітету міста Мажейкяй у складі централізованої поставки медикаментів до України Литовським Червоним Хрестом.

Про це повідомили у департаменті фінансів, економіки та інвестицій.

А ще до Сум прибув подарований одним з транспортних підприємств міста Мажейкяй мікроавтобус Mersedes Benz Sprinter 315.

Транспортний засіб переданий нам у відповідь на звернення Міністерства інфраструктури України до Посольства України в Литовській Республіці щодо можливості підтримки українських міст, які постраждали від війни шляхом передачі громадського транспорту.

Додамо: це вже другий транспортний засіб, який від початку війни надійшов у Суми від муніципалітету ради Мажейкяйського району як гуманітарна допомога.

Наприкінці березня автопарк КП «Спеціалізований комбінат» поповнився вантажо-пасажирським мікроавтобусом Mercedes Benz Sprinter, який також був переданий одним з автотранспортних підприємств міста Мажейкяй за безпосередньої участі та сприяння його муніципалітету.

У департаменті фінансів, економіки та інвестицій нагадують, наші партнери активно підтримують Україну в цілому та місто Суми зокрема із перших днів від початку російської агресії. В місті приймають українські родини, які були змушені покинути свої домівки через війну, серед яких є і родини з Сум, було організовано збір гуманітарної допомоги, частина з якої прибула і до нашої громади. Попри досить «юний» вік дружніх відносин між містами Суми та Мажейкяй (з вересня 2019 року) наші партнери демонструють яскравий приклад палкої єдності й дієвої підтримки нашої громади.

СМР