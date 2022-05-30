На Липоводолинщині закриють ще одну сільську школу
Капустинську школу таки закриють. Так вирішили депутати Синівської сільської ради вчора на позачерговій сесії.
На порядок денний засідання повторно було винесено питання «Про припинення юридичної особи «Капустинська загальноосвітня школа» І-III ступенів» шляхом ліквідації». Цього разу для прийняття рішення голосів вистачило: «за» - 12 депутатів, «проти» - 4.
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.