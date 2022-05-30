У Сумах водій електрокару вирішив на халяву підзарядитись

Ми зі свого боку викликали поліцію, яка зробила лише попередження водієві, оскільки той заявив, що не заїжджав на пішохідну зону, а прийшов, аби «відігнати машину з пішохідної зони». Десь губиться сміливість заяв при спілкуванні з правоохоронцями.
Також ми придбали нове реле для контролю електроенергії, яке відтепер буде зменшувати до мінімуму потужність або взагалі вимикати живлення при спробах підключити щось більше за електросамокат.
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