У Сумах водій електрокару вирішив на халяву підзарядитись Близько тижня тому водій електрокару вирішив, що якщо його зарядний пристрій не дістає до джерела живлення, то можна порушити ПДР. Це ще й при тому, що зарядний стовпчик передбачений виключно для живлення персонального електротранспорту або гаджетів.

Ми зі свого боку викликали поліцію, яка зробила лише попередження водієві, оскільки той заявив, що не заїжджав на пішохідну зону, а прийшов, аби «відігнати машину з пішохідної зони». Десь губиться сміливість заяв при спілкуванні з правоохоронцями.

Також ми придбали нове реле для контролю електроенергії, яке відтепер буде зменшувати до мінімуму потужність або взагалі вимикати живлення при спробах підключити щось більше за електросамокат.

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