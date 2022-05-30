У Білопіллі п’янка завершилася ножовим пораненням У Білопіллі між двома знайомими раптово виник конфлікт під час розпивання ними спиртного. Улагодити сварку один із чоловіків вирішив за допомогою ножа. Як наслідок постраждалий молодик знаходиться в лікарні, а кривднику повідомлено про підозру.

До відділення поліції № 1 (Білопілля) Сумського районного управління поліції, надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 18-річним хлопцем. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що того дня, ввечері, до потерпілого прийшов в гості раніше знайомий йому 43-річний місцевий житель. Чоловіки почали вживати алкоголь і через деякий час між ними виник конфлікт, який невдовзі переріс у бійку. У ході якої 43-річний кривдник, не втримавши агресії, взяв з тумбочки ножа та наніс ним удар своєму супротивнику. Після чого вийшов з господарства, залишивши потерпілого на місці.

Постраждалий хлопець через деякий час попрямував до сусідів, які і допомогли йому викликати поліцію та швидку допомогу.

Поліцейські швидко встановили зловмисника та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області