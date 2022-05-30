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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:46670

У Конотопі декомунізували пам’ятник Зої Космодем’янській

У конотопському таборі «Супутник» розфарбували пам’ятник Зої Космодем’янській.

Пам’ятник розфарбувала в українські кольори, додавши візерунки на сукні та червоні чобітки.

Фото виклав у фейсбуці конотопчанин Геннадій Тарасенко.

Довідка

Зо́я Анато́ліївна Космодем'я́нська (13 вересня 1923, село Осино-Гай (нині Гавриловський район) Тамбовської області — 29 листопада 1941, село Петрищево Наро-Фомінського району Московської області) — радянська комсомолка-диверсантка початкової фази німецько-радянської війни. Під час війни — перша жінка, що отримала звання Героя Радянського Союзу. У радянській пропаганді увійшла в історію як уособлення патріотизму та самопожертви.

За офіційною радянською версією, червоноармієць диверсійно-розвідувальної групи штабу Західного фронту. Як рядовий виконавець тактики «спаленої землі» була в листопаді 1941-го закинута в тил ворога на територію Московської області, окупованої німецькими військами. При спробі підпалити сільські хати була спіймана селянами й віддана окупаційній німецькій владі, страчена через повішення. У 1942 році посмертно присвоєне звання Героя Радянського Союзу.

Общество
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