У Сумах підозрюваного у державній зраді взято під варту

За даними слідства, чоловік нібито збирав та передавав представнику іноземної спецслужби інформацію про місця перебування представників ЗСУ та інших військових формувань України, здійснював коригування вогню військовослужбовців рф по території однієї з територіальних громад Сумської області.

З доданих до клопотання матеріалів та з’ясованих під час судового розгляду клопотання обставин вбачається, що підозрюваний має контакти із представниками рф, проживає на території громади, що розташована в районі проведення воєнних дій та у безпосередній близькості від державного кордону з рф, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`ятнадцяти років до довічного позбавлення волі. Тому існує велика вірогідність того, що підозрюваний може вдатись до спроб переховування від органу досудового розслідування та суду на території російської федерації, перешкоджання кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Зарічний районний суд м. Суми