За минулу добу на території Сумщини піротехніки ДСНС виявили 19 вибухонебезпечних предметів з яких 3 знищили 2 червня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 19 вибухонебезпечних предметів.

З них три знищили, серед них артилерійські снаряди, мінометні міни, протитанкові та протипіхотні міни, постріли від ручних протитанкових гранатометів та крупнокаліберні набої. Боєприпаси було виявлено на території Шосткинського, Сумського та Охтирського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та ні в якому разі при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь не намагайтесь їх розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та повідомте екстрені служби за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області